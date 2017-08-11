У Саакашвили отберут паспорт

Государственная пограничная служба Украины изымет паспорт гражданина Украины у экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, если он попытается по нему въехать в страну. Об этом в пятницу заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян, сообщает ТАСС.



"Если гражданин, у которого недействителен паспорт (киевские власти считают украинский паспорт Саакашвили недействительным), появится на границе Украины, то по законодательству мы должны у него этот паспорт изъять и, соответственно, данный гражданин не пропускается на территорию Украины", - отметил Слободян, комментируя агентству "Укринформ" ситуацию вокруг Саакашвили.

При этом он добавил, что Госпогранслужба "не отслеживает передвижение конкретных граждан.., если у них нет существенных проблем с законом и они не несут угрозу национальной безопасности Украины".