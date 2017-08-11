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США и КНДР ведут тайные переговоры

 

Администрация президента США Дональда Трампа уже несколько месяцев "тайно вовлечена в дипломатию обходного канала" с КНДР, по которому обсуждаются в том числе отношения между двумя странами и судьба американских заключенных в Северной Корее, передает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

Согласно информации, контакты регулярно поддерживают спецпредставитель США по политике в отношении Северной Кореи Джозеф Юн и высокопоставленный северокорейский дипломат в миссии страны в ООН Пак Сон Иль.

Также отмечается, что секретный канал передачи информации называется "Канал Нью-Йорк" и что Юн — единственный американский дипломат, который контактирует с представителем КНДР.

По данным источников агентства, диалог на данный момент не снизил напряжения между двумя странами. Тем не менее, как отмечается, тайные обсуждения могут стать основой для более серьезных переговоров.

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