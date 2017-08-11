Умер старейший мужчина планеты

В Израиле скончался старейший мужчина мира Исраэль Криштал, долгожитель в юности пережил ужасы Холокоста и скончался в возрасте 113 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на i24news.

Криштал родился в Польше. Во время Второй мировой войны его вместе с семьей перевозили из одного концлагеря в другой. В Лодзинском гетто погибли двое его детей. Затем в Освенциме была убита супруга Кристала.

В 1950 году он эмигрировал в Израиль и провел последние годы жизни в Хайфе, получая поддержку детей от второго брака, внуков и правнуков.

В 2016 году Криштал прошел еврейскую церемонию совершеннолетия бар-мицва, которую не смог пройти в 13 лет, как того требует традиция.