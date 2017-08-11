Столкновение поездов в Египте: десятки погибших

Число жертв железнодорожной катастрофы на севере Египта достигло 36 человек. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia. Еще 123 египтянина получили травмы различной степени тяжести.
По последним официальным данным, предоставленным Министерством здравоохранения Египта, жертвами столкновения стали 28 человек, травмы разной степени тяжести получили более 90 пассажиров.
По поступающей с места происшествия информации, следовавший из Каира пассажирский состав на полном ходу врезался в остановившийся из-за поломки поезд Порт-Саид - Александрия. В результате тепловоз и два вагона сошли с рельсов. На месте ЧП работают врачи и спасатели, в общей сложности туда направлены порядка 80 машин скорой помощи.