Американские бомбардировщики готовы к удару по КНДР

Экипажи американских стратегических бомбардировщиков B-1В Lancer, дислоцированных на тихоокеанском острове Гуам, готовы в случае приказа приступить к выполнению боевых задач над Корейским полуостровом. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на Пентагон.

"Бомбардировщики B-1В Lancer ВВС США на Гуаме готовы выполнить задание, если им прикажут", - приводит телеканал краткое сообщение в Twitter Тихоокеанского командования ВС США.

В записи фигурирует выражение fight tonight (сражаться предстоящей ночью), которое не имеет отношения к конкретным временным срокам, но является девизом американских войск, дислоцированных в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



#USAF B-1B Lancer #bombers on Guam stand ready to fulfill USFK’s #FightTonight mission if called upon to do so https://t.co/O3oVeFrNrG pic.twitter.com/IAm2qLwcWY