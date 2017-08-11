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Американские бомбардировщики готовы к удару по КНДР

 

Экипажи американских стратегических бомбардировщиков B-1В Lancer, дислоцированных на тихоокеанском острове Гуам, готовы в случае приказа приступить к выполнению боевых задач над Корейским полуостровом. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на Пентагон.

"Бомбардировщики B-1В Lancer ВВС США на Гуаме готовы выполнить задание, если им прикажут", - приводит телеканал краткое сообщение в Twitter Тихоокеанского командования ВС США.

В записи фигурирует выражение fight tonight (сражаться предстоящей ночью), которое не имеет отношения к конкретным временным срокам, но является девизом американских войск, дислоцированных в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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