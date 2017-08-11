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Госдеп не комментирует возможность закрытия консульства России

 

Госдепартамент США отказался комментировать сведения о том, что вашингтонская администрация рассматривает возможность закрытия одного из генеральных консульств России.

"На этот счет ничего для вас нет", - заявила в пятницу корреспонденту ТАСС официальный представитель внешнеполитического ведомства США в ответ на просьбу сообщить, соответствует ли действительности такая информация.

Отмечается, что в США действует четыре генеральных консульства России (в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне). При этом в России аналогичных американских учреждений - три (в Санкт- Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке).

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