Советники Трампа едут на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп намерен отправить своего советника Джареда Кушнера и спецпосланника на Ближнем Востоке Джейсона Гринблата для переговоров по мирному урегулированию. Основным их фокусом будет урегулирование палестино-израильского конфликта, передает Рейтер со ссылкой на чиновника Белого дома.

В поездке также примет участие замсоветника президента по национальной безопасности Дина Пауэлл.

Американская делегация встретится с лидерами Израиля и Палестинской автономии, Египта, Саудовской Аравии, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.

Представитель Белого дома рассказал также, что Трамп настроен на позитивный исход переговоров между Палестиной и Израилем. "О мире между израильтянами и палестинцами можно договориться только с обеими сторонами. Соединенные Штаты продолжат работать в тесном сотрудничестве с ними, чтобы продвинуться к этой цели", — заявил чиновник.