Великий ямайский легкоатлет Усэйн Болт поздравил азербайджанца Рамиля Гулиева с победой на дистанции 200 метров на проходящем в Лондоне чемпионате мира. На фото, появившемся в соцсетях, запечатлены Болт, Гулиев и его тренер Олег Мухин.

Как известно, Усэйн Болт завершает свою карьеру. На чемпионате мира в Лондоне он решил выступить в беге на 100 метров, где неожиданно занял лишь 3-е место, и в эстафете 4x100 м, которая состоится 12 августа.

Рамиль, напротив, решил не тратить силы на стометровку и сосредоточиться на дистанции 200 метров. До Лондона последние четыре финала в беге на 200 метров на чемпионатах мира выигрывал Болт. И вот теперь на этой дистанции новый чемпион – Рамиль Гулиев!

Наряду с Болтом, Рамиля с чемпионством поздравили многие известные личности – президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, футболист «Барселоны» Арда Туран и другие.