Глава МИД: Советский Союз напал на Польшу

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что СССР вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны. Так он прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма, передает РИА Новости.

"Я бы прежде всего скорректировал этот исторический нарратив, потому что нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения Польши от немецкой оккупации", — сказал министр в интервью изданию Wpolityce.

"Нужно помнить, что Советский Союз очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны и вместе с Германией напал на Польшу, следовательно он тоже несет ответственность за начало Второй мировой войны", — продолжил он.

По его мнению, ведя войну с Германией, Советский Союз "проводил её в собственных интересах, потому что на тот момент уже несколько лет сам был жертвой немецкой агрессии".