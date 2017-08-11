30 детей погибли в госпитале в Индии

В индийском госпитале города Горакхпур 30 детей умерли за 48 часов. Об этом сообщает NDTV.
Отмечается, что возможной причиной гибели малолетних пациентов мог стать сбой в подаче кислорода для больных: частная фирма отказалась поставлять баллоны в медицинское учреждение из-за неоплаченных счетов.
Правительство штата настаивает на отсутствии связи между перебоями поставок кислорода и гибелью детей, так как, по словам властей, в момент их смерти была возможность использовать имеющиеся запасы баллонов.