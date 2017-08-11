Сегодня стартовал 26-й чемпионат Азербайджана по футболу.

В матче открытия премьер-лиги на стадионе «Баксель Арена» встречались «Нефтчи» и «Карабах». Чемпион Азербайджана одержал уверенную победу со счетом 3:1. Причем все мячи забили игроки «Карабаха».

На 15-й и 40-й минутах забивал Махир Мадатов. На 62-й минуте Дино Ндлову сделал счет 3:0. Лишь в концовке матча Рахид Амиргулиев отправил мяч в собственные ворота, позволив «Нефтчи» размочить результат.

Завтра состоится второй матч первого тура между «Интером» и «Габалой». Тур завершится 13 августа играми «Зиря» - «Сабаил» и «Сумгаит» - «Кяпяз».