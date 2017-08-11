Трое британцев организовали фабрику по производству конопли в противоатомном бункере. Об этом сообщает BBC News.

В течение трех лет мужчины тайно использовали подземный комплекс, расположенный в Уилтшире на юге Англии для выращивания наркотиков на сумму около 6 миллиардов фунтов стерлингов. Еще четыре человека проживали в бункере и следили за урожаем.

Полиция задержала их в феврале 2017 года после сообщения водителя из службы доставки о запахе конопли в районе бункера. Все трое признаны виновными в производстве наркотиков и незаконном подключении к электросети, одного приговорили к восьми годам заключения, двоих — к пяти годам тюрьмы.

Бункер был построен в 1985 году для размещения 150 чиновников на случай ядерной войны. Впоследствии подземный комплекс был продан.