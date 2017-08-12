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В Танзании бегемот убил 75-летнюю американку

 

В Танзании 75-летняя гражданка США Кэрол Киркен погибла после того, как была атакована бегемотом. Американка отдыхала в этой стране вместе со своим сыном, и после того, как на нее напало травоядное животное, она умерла у него на руках, пишет Daily News.

Киркен являлась известным в Мичигане общественным деятелем. При этом такие большие животные, как бегемоты и слоны, всегда ее впечатляли. Об африканских животных она даже написала несколько восторженных постов на своих страницах в соцсетях.

"Имея за плечами 75 прожитых лет, она решительно стремилась прожить до своего столетия. Кэрол наверняка добилась бы этого, если бы не эта трагедия", — написали скорбящие родственники женщины на открытках к ее похоронам.

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