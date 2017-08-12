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Рахмон меняет традиции и обряды таджиков

 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон представил на рассмотрение парламента страны проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», сообщает Азия Плюс со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В проекте представлен ряд новых норм, направленных на защиту интересов населения. В их число входят украшение духовного скромного дастархана в дни праздников Рамазан и Курбан, недопущение расточительства и излишества.

Предлагается новый порядок проведения обряда обрезания, согласно которому в дальнейшем он будет проводиться в кругу семьи и без услуг деятелей искусства. Обряд будет проводиться по согласию родителей до двадцатого дня после рождения сына в соответствующих медицинских учреждениях бесплатно.

Изменения внесены в статью 10 действующего закона, регулирующую свадьбу. Наряду с другими запрещенными обрядами, также запрещается проведение обрядов ноншиканон (помолвка), модарталабон (приглашение матери), падарталбон (приглашение отца), чодарканон (снятие покрывала), муборакбоди (поздравление), рохбандон (преграждение пути).

Серьезные изменения предложены в статью, регулирующую обряды похорон и траура. Согласно предложениям, все обряды похорон и траура должны проводиться без убоя скота и без предложения еды, в том числе обряды «третьего дня», «сорокового дня» и «годовщины».

Изменения есть и в статью, регулирующую проведение торжеств и обрядов. В ней предусмотрено оказание услуг на договорной основе: администрация точек общепита - кафе, столовых, ресторанов и свадебных залов несет ответственность наравне с хозяевами мероприятия за количество приглашенных и время проведения свадеб и мероприятий. Продолжительность свадьбы и обряда устанавливается до трех часов.

Предложены изменения и в закон об образовании. В случае посещения школьниками и студентами образовательных учреждений, управляя средствами механического транспорта, они будут отчислены из образовательных учреждений без права восстановления.

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