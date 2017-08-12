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Трамп прервет свой отпуск и вернется в Вашингтон

 

Дональд Трамп ненадолго прервет свой отпуск и в следующий понедельник на один день вернется в Белый дом, где как раз проходит текущий ремонт в Овальном кабинете главы государства. При этом не сказано, с какой целью Трамп совершит деловую поездку в Вашингтон, передает Голос Америки.

Согласно сообщению, в это воскресенье Трамп покинет гольф-клуб в Нью-Джерси и направится в Нью-Йорк, где в своем доме на Манхэттене проведет несколько важных встреч, прежде чем направится в Вашингтон.

Издание Politico, впервые сообщившее об этом, пишет, что, согласно обновленному президентскому расписанию, Трамп вернется из Вашингтона в Нью-Йорк в понедельник и только в среду отправится снова в Нью-Джерси, где проведет остаток своего летнего отпуска.

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