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Обама возвращается в «деликатном танце»

 

Экс-президент США Барак Обама вернется на политическую сцену осенью. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на одного из помощников Обамы.

По его словам, он вернется к демократам в «деликатном танце». Таким образом, Обама останется в рамках Демократической партии, однако не станет ее лицом.

Близкие к экс-президенту советники рассказали, что Обама будет помогать восстановлению своей партии, однако большая часть его работы будет закулисной.

В частности, Обама может начать сбор средств для партии. Издание также отмечает, что в последние месяцы он играл гораздо более важную роль в жизни Демократической партии, чем об этом было известно общественности.

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