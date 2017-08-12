Подписаться на уведомления
 

Беспорядки в Кении

 

На улицах Найроби начались беспорядки и грабежи после появления результатов выборов президента Кении. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что люди вышли на улицы, когда стало известно, что действующий президент Кении Ухуру Кениата победил на всеобщих выборах и останется на второй срок. За него проголосовали 54% избирателей.

В связи с протестами сотни полицейских вышли обеспечивать порядок в различных районах столицы.

Правоохранительные органы сообщают, что на улицах города уже слышны выстрелы.

112 просмотров


Старости
Азад Рагимов: У Рамиля Гулиева нет перспектив в Азербайджане
Азад Рагимов: У Рамиля Гулиева нет перспектив в Азербайджане Дежавю, 2012 год
Наша погода
Сегодня 32° / 23°
13 Авг 34° / 24°
14 Авг 34° / 22°
15 Авг 34° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0025 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Трамп обсудит Северную Корею с главой Китая
Мария Шарапова: Серена Уильямс ненавидит меня
Беспорядки в Кении
Обама возвращается в «деликатном танце»
Трамп прервет свой отпуск и вернется в Вашингтон
Рахмон меняет традиции и обряды таджиков
Перу высылает из страны посла Венесуэлы
Столкновение поездов в Египте: десятки погибших Обновлено
В Танзании бегемот убил 75-летнюю американку
В Шемахе автомобиль упал в овраг Есть раненые
Трамп: Ким Чен Ын пожалеет, если продолжит угрожать США
Трое британцев выращивали коноплю в противоатомном бункере Видео
«Карабах» обыграл «Нефтчи» в матче открытия премьер-лиги видео
30 детей погибли в госпитале в Индии
Огромная пробка парализовала Баку Видео
Глава МИД: Советский Союз напал на Польшу
И Усэйн Болт поздравил Рамиля Гулиева ФОТО
ДТП в Геранбое: погиб пешеход
Советники Трампа едут на Ближний Восток
Уволена замглавы Сумгаита
Госдеп не комментирует возможность закрытия консульства России
Американские бомбардировщики готовы к удару по КНДР
Умер старейший мужчина планеты
США и КНДР ведут тайные переговоры Обновлено 00:37
У Саакашвили отберут паспорт
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться