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Мария Шарапова: Серена Уильямс ненавидит меня

 

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что американка Серена Уильямс возненавидела ее после финала Уимблдона-2004, в котором россиянка одержала победу. Об этом говорится в автобиографии, фрагмент которой Шарапова опубликовала в своем аккаунте в Twitter.

«Серена и я должны быть друзьями. У нас общая страсть. Но мы ими не являемся», — говорится в книге.

Также отмечается, что Уильямс после окончания финального матча обняла Шарапову, похвалила и улыбнулась ей. Однако раздевалке российская теннисистка услышала, как ее соперница плакала.

«Я постаралась убежать оттуда как можно быстрее, однако, я уверена, Серена услышала меня. Люди часто спрашивают, почему я имею столько проблем в матчах Уильямс (19 матчей из 21 я проиграла). Думаю, ответ кроется в той раздевалке. Я думаю, она возненавидела меня за то, что я, будучи хрупким ребенком, обыграла ее. Но более всего она возненавидела меня за то, что я услышала, как она плачет», — написано в автобиографии.

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