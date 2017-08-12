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Трамп обсудит Северную Корею с главой Китая

 

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время планирует обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином ситуацию вокруг Северной Кореи. Об этом сообщает AFP со ссылкой на американского президента.

Трамп сказал об этом по итогам своей встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, представителем США в ООН Никки Хейли и советником по национальной безопасности генералом Гербертом Макмастером.

Президент подчеркнул, что крайне заинтересован в мирном разрешении кризиса: «Никто не заинтересован в мирном решении больше, чем президент Трамп».

Он также сообщил, что готовятся новые санкции в отношении КНДР.

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