Политические консультации Баку и Пекина

Министерства иностранных дел Азербайджана и Китая провели очередной раунд политических консультаций, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства, передает Интерфакс.

«Заместители глав МИД Азербайджана Халаф Халафов и Китая Ли Хуилай в рамках политических консультаций обсудили положение и перспективы развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по региональным и международным вопросам», - сказано в сообщении.

Х.Халафов подчеркнул, что сотрудничество с Китаем является приоритетным направлением внешнеполитического курса Азербайджана, отметив развивающиеся по восходящей линии по всем направлениям двусторонние отношения между Баку и Пекином.

«Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Китаем во всех областях, в том числе в долгосрочных экономических связях», - сказал замминистра.

Л.Хуилай назвал Азербайджан традиционным партнером Китая.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан и Китай с уважением относятся к суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга.

Замглавы МИД Китая подчеркнул, что официальный Пекин выступает за реализацию принятых Совбезом ООН резолюций по оккупированным территориям Азербайджана.

«Китай готов играть конструктивную роль в сохранении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа», - отметил Л.Хуилай, выразив соболезнования азербайджанской стороне в связи с погибшими в результате последних событий в прифронтовой зоне.

Он также выразил готовность Китая оказать поддержку «являющемуся одним из основных партнеров Пекина в Евразийском регионе Азербайджану в развитии современного Шелкового пути».

Отмечая наличие большого потенциала для дальнейшего роста взаимного торгового оборота, Л.Хуилай подчеркнул важность увеличения объемов поставок азербайджанской продукции на китайский рынок.