В Кусарах повесился 29-летний мужчина

В Кусарах в селе Фил повесился 29-летний Эльгар Махмудов, передает АПА.
Причины суицида молодого человека неизвестны.
По факту возбуждено уголовное дело, начато следствие.
В Кусарах в селе Фил повесился 29-летний Эльгар Махмудов, передает АПА.
Причины суицида молодого человека неизвестны.
По факту возбуждено уголовное дело, начато следствие.
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