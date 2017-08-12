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В Казахстане высокопоставленные полицейские устроили поножовщину видео

 

Высокопоставленные полицейские казахстанского города Тараз устроили на улице поножовщину. Происходящее попало на камеру наблюдения местного ресторана, где незадолго до драки блюстители порядка распивали спиртное.

Как сообщает портал Tengrinews.kz, инцидент произошёл ночью 10 августа. Участниками конфликта стали начальник отделения Центра обслуживания населения Байзакского района М. Жетписбаев, начальник Управления криминальной полиции департамента внутренних дел по Жамбылской области Е. Бектурганов и, предположительно, начальник Управления по противодействию экстремизму ДВД по Жамбылской области М. Умбеталиев.

Именно вооружённый ножом Умбеталиев, по словам потерпевших, нанёс им ранения во время ссоры, переросшей в драку. На попавших в Сеть кадрах видно, как мужчина в футболке тёмного цвета нападает на двух своих оппонентов и несколько раз ударяет их ножом. На футболке одного из пострадавших впоследствии можно заметить следы крови.

Жетписбаев, раненный в грудь, в итоге попал в больницу, Бектурганов, получивший удары ножом в предплечье и бедро, от госпитализации отказался. Что же касается подозреваемого, то его местонахождение не известно — поисками Умбеталиева сейчас занимаются полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

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