Бои в Украине: есть убитые и раненые

За минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих были ранены, еще трое получили боевые травмы, один погиб, подорвавшись на мине. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно информации украинского оборонного ведомства, боестолкновения шли с применением стрелкового оружия, гранатометов и минометов.

Также сообщается, что опорные пункты украинской армии попали под гранатометный огонь на Приморском направлении.

В свою очередь, представители «ДНР» сообщили о шести убитых и трех раненых за неделю.