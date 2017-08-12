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Сирийская армия разбила крупнейший оплот ИГИЛ

 

Правительственные войска Сирии и союзные силы полностью освободили город Ас-Сухне, разбив крупнейший оплот террористической группировки "Исламское государство" в провинции Хомс, сообщил осведомленный источник, передает РИА Новости.

"Сирийская армия освободила весь город Ас-Сухне, один из последних оплотов ИГИЛ в провинции Хомс. На данный момент саперы осматривают город на предмет поиска взрывных устройств и мин, которые установили боевики ИГИЛ", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, за несколько дней до окончательного штурма части сирийской армии полностью окружили город.

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