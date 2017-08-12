Госкомтаможня о пробке на азербайджано-грузинской границе

Государственный таможенный комитет (ГТК) подтвердил информацию некоторых СМИ о том, что с утра на таможенно-пропускном пункте «Сыныг Керпю», расположенном на азербайджано-грузинской границе, возникла пробка.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГТК, они осведомлены о создавшейся ситуации и предпринимают меры для решения данной проблемы.

«Таможенники перешли на усиленный режим работы на этом КПП и проводят соответствующую работу по устранению проблем с очередями. В результате предпринимаемых мер в ближайшие часы работа КПП "Сыныг-Керпю" будет нормализована. Кроме того, мы проводим переговоры с грузинской стороной о создании дополнительного коридора для туристов», - заявили в пресс-службе ГТК.