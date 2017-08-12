Зидан заключил новый контракт с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан договорился о новом контракте с мадридским клубом, сообщает «Р-Спорт».

По информации AS, специалист будет получать €8 млн в год. Стороны пришли к соглашению о продлении договора еще на три сезона — до лета 2020 года. По нынешнему контракту Зидан зарабатывает примерно €4,35 млн в год, так что зарплата специалиста увеличится почти вдвое. Также специалист будет получать двойные премиальные за успешные результаты.

Зидан возглавил мадридский клуб в январе 2016 года и с тех пор дважды выиграл с ним Лигу чемпионов (2016 и 2017), чемпионат Испании (2016/17), а также два Суперкубка УЕФА (2016, 2017) и чемпионат мира среди клубов (2016).