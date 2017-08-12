Николай Силаев – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации. Беседовать с haqqin.az эксперт согласился только при условии, что редакция не изменит ни одного его слова. Подход Силаева к карабахской проблеме весьма показателен, к тому же эксперт, как указано выше, близок к Министерству иностранных дел РФ.

Однако мы выполнили свое обещание. При этом, по взаимной договоренности, оставили за собой право «редакционных кавычек».

- В последнее время множество экспертов говорят о неизбежности войны на Южном Кавказе. Что вы думаете по этому поводу?

- Я не думаю, что война неизбежна. Вспышка боевых действий в апреле 2016 года была следствием уникальных обстоятельств, которых в настоящий момент не существует. И то, как быстро была остановлена эта вспышка, свидетельствует об эффективности международного посредничества, прежде всего российского, в том, что касается недопущения возобновления военных действий.

Что касается той уникальной ситуации, которая существовала в апреле 2016 года. Вокруг Карабаха существует очень сложный баланс, одним из элементов которого являются взаимоотношения России и Турции. В тот момент, когда они были испорчены, не было контактов между Москвой и Анкарой – баланс был нарушен. Сейчас мы такой картины в российско-турецких отношениях не наблюдаем. Кроме того, мы видим согласие между РФ, США и Францией – странами-сопредседателями Минской группы. Такого согласия между ними нет по поводу других конфликтов.

- А кому же выгодно накаливать страсти? Мол, скоро война и все такое.

- Мне кажется, что много лет назад был сделан определенный выбор в пользу выстраивания образа врага. И в Армении, и в Азербайджане тон разговоров совершенно определенный. Так что к сожалению, набрана идеологическая инерция с обеих сторон, которая сильно мешает договариваться.

- Не так давно в азербайджанском селе Алханлы в результате обстрела с армянской стороны погибли двухлетняя девочка и ее бабушка.

- Это ужасная трагедия, здесь можно только выразить соболезнование семье погибших и всему народу Азербайджана.

Все это свидетельствует о высокой степени взаимного ожесточения и необходимости принимать меры доверия и выстраивать механизмы мониторинга и предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон. К сожалению, ситуация на линии соприкосновения такова, что подобные события происходят, страдают люди и с азербайджанской, и с армянской стороны.

- А что вы думаете о заявлениях из Еревана о том, что якобы нарушается перемирие на границе между Арменией и Азербайджаном? Нам понятно, что Азербайджану это совершенно не выгодно. И, кстати, сама армянская сторона затем периодически подтверждает, что один военнослужащий погиб в результате неосторожного обращения с оружием, а не в результате азербайджанского обстрела, другой пострадал от своего сослуживца и т.д. Это попытка Армении вовлечь в конфликт ОДКБ?

- Мне кажется, что главная проблема здесь в том, что мы досконально не знаем, что происходит на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской границе. В этой ситуации вряд ли можно корректно трактовать те или иные сообщения сторон.

Любой ответ, который я дам, будет опираться на сумму каких-то мнений, которые высказывают обе стороны. Но чтобы делать достоверные выводы, необходимо знать что-то помимо аргументов сторон. Мне кажется именно поэтому нужны механизмы наблюдения и расследования инцидентов.

- А вам не кажется логичной аргументация азербайджанской стороны о том, что устанавливать какие-то дополнительные границы внутри международно признанной территории Азербайджанской Республики – не правильно. Это как бы закрепляет имеющийся статус-кво.

- Ну, во-первых, там уже есть разделительная линия…

- Но она меняется. В апреле прошлого года, например, она изменилась.

- Но она есть. И отказ от наблюдателей означает, что Азербайджан намерен отодвигать линию соприкосновения все дальше в сторону Нагорного Карабаха и границы с Арменией. Если исходить из этого, то тогда наблюдатели действительно не нужны. Но, занимая такую позицию, Азербайджан тем самым де факто признает свою ответственность за срывы режима прекращения огня. Едва ли Баку хочет, чтобы его позиция истолковывалась таким образом.

А если речь о том, чтобы не было обстрелов, вооруженных стычек, то тогда наблюдатели необходимы. С точки зрения статуса территорий, их присутствие не меняет ничего.

Кстати, хочу отметить, что территория Нагорного Карабаха и районы, прилегающие к нему, имеют разную роль и по разному обсуждаются в процессе переговоров. Карабах - это территория, статус которого еще предстоит определить в процессе переговоров и урегулирования конфликта. На переговорах речь идет о том, как обеспечить возвращение под контроль Азербайджана территории, которые признаны оккупированными – то есть районы за пределами бывшей НКАО, и как при этом определить статус Карабаха.

- Азербайджан говорит: выведите оккупационные войска из территорий вокруг Нагорного Карабаха, а затем уже обсудим статус собственно Нагорного Карабаха. Армения настаивает на другой последовательности – сначала статус, а потом, возможно, мы выведем войска. Это тупик?

- Это противоречие упирается в полное отсутствие доверия между Баку и Ереваном.

«Армянские стороны» (здесь и далее кавычки наши – Ред.) – Ереван и «Степанакерт» - опасаются, что после вывода войск из районов, туда немедленно войдет азербайджанская армия и начнет обстреливать Нагорный Карабах. Азербайджанская сторона опасается того, что как только будет определен статус Карабаха, Армения и «НКР» все равно не выведут свои силы с прилегающих к бывшей НКАО территорий.

Преодолеть это недоверие можно лишь повышением уровня безопасности на линии соприкосновения, предотвращением инцидентов, прямыми контактами между военными, политиками, представителями гражданского общества. Но пока этого не происходит.

Однако этот конфликт невозможно решить только в рамках международных правовых процедур. Необходим широкий политический и общественный диалог.

- Многие эксперты считают, что военный баланс сейчас склоняется в сторону Азербайджана. Так можно ли исключить силовой вариант решения карабахской проблемы?

- Я все-таки полагаю, что этот конфликт не имеет силового решения. Дело в том, что обе стороны накупили много оружия, есть высокий уровень ожесточения. И у Армении, и у Азербайджана наверняка есть планы по нанесению друг другу так называемого «неприемлемого ущерба».