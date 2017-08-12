«Армения шантажирует Россию, наращивая свои отношения с Западом и активно участвуя в учениях НАТО. Тем самым Ереван пытается минимизировать последствия для себя санкционной политики Запада в отношении России», - заявил в интервью haqqin.az экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов, комментируя многочисленные экспертные оценки и аналитические выкладки на haqqin.az об ухудшении российско-армянских отношений в последнее время.

По словам экс-президента, новый поворот в армянской внешней политике лишний раз показывает: для Армении нет ничего святого, и в любой момент клика полевых командиров может сдать даже своего ближайшего союзника.

И по словам А.Муталибова, Азербайджан должен воспользоваться новым историческим шансом: «Мы должны воспользоваться новой геополитической ситуацией и еще больше наращивать наши отношения с Россией, при этом внимательно отслеживая все действия Армении в отношениях с Западом", - цитирует haqqin.az экс-президента.

Аяз Муталибов напомнил, что именно при поддержке Москвы в начале 1990-х годов Азербайджану удалось провести зачистку части оккупированной территории вокруг Карабаха: "Многие меня критикуют, мол, в 1991 году я согласился на проведение референдума по сохранению СССР, а армяне - нет, и тем самым совершил геополитическую ошибку. Так вот, мы извлекли максимум из этой ситуации, блестяще провели операцию "Кольцо", в результате которой полностью очистили от армянских бандформирований Ханларский район, минимизировали опасность, нависшую над Гянджой, а в Ханкенди развевался наш трехцветный флаг, и мы были очень близки к решению карабахской проблемы. Однако безответственная политика Горбачева помешала нам довести дело до конца».

Экс-президент убежден, что прозападный крен в политике Украины, Грузии и Молдовы обусловил нарушение территориальной целостности этих государств: «Помог ли нашим странам Запад в деокуупации наших территорий? Нет. Поэтому мы должны еще сильнее укреплять наши отношения с Россией. Никто не говорит, чтобы мы отказывались от нашей независимости, она для нас большая и неприкосновенная ценность. Но мы обязаны извлечь из каждой ситуации политические дивиденды. Что касается армян, то они никуда не денутся, просто шантаж - их излюбленный метод выстраивания отношений на протяжении веков. В конце концов они поймут, что без формулы совместного проживания в регионе не удастся добиться прочного и стабильного мира", - убежден экс-президент.