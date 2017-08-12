Подписаться на уведомления
 

Жара в Баку сохранится

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 22-25°, днем 32-37°, в Баку ночью 23-25°, днем 34-36° тепла, северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный, сообщили в Национальном департаменте по гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 60-65%, днем 45-50%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна, Шувеляна – 26-27°, Туркяна, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Подует умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 33-38°, в горах ночью 13-18°, днем 23-28° тепла.

627 просмотров


Старости
Азад Рагимов: У Рамиля Гулиева нет перспектив в Азербайджане
Азад Рагимов: У Рамиля Гулиева нет перспектив в Азербайджане Дежавю, 2012 год
Наша погода
Сегодня 32° / 22°
13 Авг 34° / 23°
14 Авг 34° / 23°
15 Авг 34° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0025 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

В Баку задержаны вымогатели
Жара в Баку сохранится
Муталибов призвал к новой политике с Россией эксклюзив
Огромные очереди за билетами на матч «Карабах» - «Копенгаген» Фото; Видео
«…Как обеспечить возвращение Азербайджану территорий вокруг Карабаха» экспертный анализ Николая Силаева
Зидан заключил новый контракт с «Реалом»
Госкомтаможня о пробке на азербайджано-грузинской границе
Сирийская армия разбила крупнейший оплот ИГИЛ
Бои в Украине: есть убитые и раненые
В Казахстане высокопоставленные полицейские устроили поножовщину видео
В Кусарах повесился 29-летний мужчина
Трамп отказался разговаривать с Мадуро
Политические консультации Баку и Пекина
В Йемене разбился вертолет арабской коалиции: есть погибшие
В Турции террористы убили 15-летнего подростка фото
Ливень парализовал аэропорт Пекина
Минобороны о новых обстрелах армян
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Азербайджана
Трамп обсудит Северную Корею с главой Китая
Мария Шарапова: Серена Уильямс ненавидит меня
Беспорядки в Кении
Обама возвращается в «деликатном танце»
Трамп прервет свой отпуск и вернется в Вашингтон
Рахмон меняет традиции и обряды таджиков
Перу высылает из страны посла Венесуэлы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться