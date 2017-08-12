Жара в Баку сохранится

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 22-25°, днем 32-37°, в Баку ночью 23-25°, днем 34-36° тепла, северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный, сообщили в Национальном департаменте по гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 60-65%, днем 45-50%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна, Шувеляна – 26-27°, Туркяна, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Подует умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 33-38°, в горах ночью 13-18°, днем 23-28° тепла.