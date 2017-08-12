В Баку задержаны вымогатели

Накануне в одну из туристических компаний в Насиминском районе Баку пришли двое неизвестных и, связав руки и ноги работающим там иностранцам, начали угрожать им ножом. Преступники требовали 1500 манатов. Требуемой ими суммы не оказалось и они, забрав 3 мобильных телефона, скрылись с места преступления, сообщает сайт МВД Азербайджана.

Житель Баку Эльвин Исрафилов и житель Сумгаита Джафар Мусаев пришли в полицию с повинной. Они заявили, что сотрудники этой компании продали им туристическую путевку за 1500 манатов. Однако, их обманули, и они не смогли отправиться в поездку по этой путевке, а денег им не вернули.

По факту возбуждено уголовное дело.