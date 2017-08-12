МВД опровергает малотиражки: «Кто стремится попасть к Рамилю Усубову»

В последнее время в некоторых электронных СМИ можно увидеть обращения различных граждан к министру внутренних дел Рамилю Усубова, связанных с желанием попасть на прием к руководству МВД. В этих обращениях люди просят министра и других руководителей принять их хотя бы на пять минут. А какова реакция МВД на эти обращения граждан, опубликованные в СМИ? На этот вопрос haqqin.az ответил глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

«Да, нам встречаются такие обращения. Есть малотиражные и неизвестные сайты, специализирующиеся именно на таких обращениях. Они, публикуя такие обращения, обещают людям, что министр их тут же примет. Тем самым руководители этих сайтов уклоняются от обязанностей, определенных законом, и обманывают граждан. Потому что при постоянном плотном графике министра невозможно организовать прием по каждому обращению. Все знают, что дважды в месяц министр Рамиль Усубов проводит прием граждан. Один из них министр, в соответствии с указанием президента Ильхама Алиева и графиком приема граждан руководителями центральных органов, проводит в различных регионах Азербайджана, а второй – в административном здании МВД. Об этих приемах граждане заранее могут узнать из объявлений, которые мы рассылаем по всем СМИ. Помимо этого, на сайте МВД (www.mia.gov.az) есть форма онлайн-обращения и электронный адрес ([email protected]), с помощью которых они могут напрямую обратиться к руководству министерства. Они могут быть уверены, что их обращения будут объективно и оперативно рассмотрены, о чем им обязательно сообщат.

Те, кто публикуя свои обращения в СМИ, и думая, что это поможет им попасть на прием к министру Рамилю Усубову, ошибаются. Я еще раз подчеркну, что такие обращения рассматриваться не будут», - сказал полковник Эхсан Захидов.