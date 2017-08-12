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Готовится встреча Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна оперативно и актуально

Автор: Ильгар Исмаиллы, отдел информации 

На полях Генассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке запланирована встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Армении Сержем Саргсяном. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на бывшего посла США в Украине Джона Хербста.

По словам Хербста, эта встреча может стать сигналом для ослабления напряженности между сторонами на линии фронта.

Как сообщает Голос Америки, после кровопролитных апрельских столкновений в Нагорном Карабахе пришло время для всех сторон принять меры для укрепления доверия с целью активизации политического урегулирования конфликта.

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