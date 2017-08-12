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В северокорейскую армию вступили миллионы добровольцев

 

Почти 3,5 миллиона человек подали заявление на вступление или восстановление в рядах армии КНДР с момента одобрения новой резолюции Совбеза ООН и усиления напряженности между Пхеньяном и Вашингтоном, передает РИА Новости.

Согласно информации, многие из добровольцев — студенты, рабочие и отставные военные. Как отмечается, в одной только провинции Хванхэ-Пукто за один день заявления на вступление в армию подали 89 тысяч человек. Люди из разных регионов страны решают пойти в армию, чтобы «дать десятикратный отпор США».

Напомним, Совбез ООН 5 августа принял новую резолюцию, ужесточающую санкции против Северной Кореи из-за проведения этой страной ракетных испытаний. Документ был принят единогласно. Власти КНДР назвали резолюцию «террористическим актом» и пригрозили в ответ «мобилизовать национальную мощь» и «применить физические действия».

Северная Корея объявила о подготовке оперативного плана по нанесению удара по американским военным базам на острове Гуам. Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Пхеньяну «огненной и яростной» атакой, а в Пентагоне подтвердили, что готовы применить силу против КНДР.

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