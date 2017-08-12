Подписаться на уведомления
 

В грузинских школах запретили чипсы

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

В грузинских школах с нового учебного года будет введено новшество с национальной начинкой – отныне каждому ребенку раз в неделю будет преподноситься по одному грузинскому яблоку.

- Это делается для того, чтобы покончить с чипсоманией, - пояснил намечаемое нововведение на специальной пресс-конференции в минувшую пятницу, проведенной по данному редкостному случаю вице-премьер, министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава.

Он особо подчеркнул, что считает необходимым поднять роль яблока в образовательной системе страны на должный уровень. Основанием для его инициативы служит то известное обстоятельство, что «яблоко является очень полезным продуктом»,- подчеркнул в своем выступлении министр. Добавив в то же время, что речь идет «сложном и дорогом проекте, цель которого в том, чтобы на перемене ребенок съел яблоко». Министр подсчитал, что число учащихся, удостоенных на перемене яблок, достигает 60 тысяч. Откуда взять такое количество яблок, министерство пока не знает. Вся надежда на родителей, в связи с чем господин А. Джеджелава намерен провести специальную пропагандистскую кампанию, «направленную на то, чтобы родители взяли на себя заботы по своевременному обеспечению детей яблоками».

Надо заметить, что вице-премьер, министр образования и науки Грузии А. Джеджелава известен своими неординарными заявлениями и поэтому его сообщение многие восприняли как очередную шутку. Однако теперь после сообщения о том, что в школьных буфетах страны решено запретить продажу чипсов, сухариков, шоколада, конфет и газировки, родителям стало не до шуток…

545 просмотров


Старости
Азад Рагимов: У Рамиля Гулиева нет перспектив в Азербайджане
Азад Рагимов: У Рамиля Гулиева нет перспектив в Азербайджане Дежавю, 2012 год
Наша погода
Сегодня 37° / 22°
13 Авг 34° / 23°
14 Авг 34° / 23°
15 Авг 34° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0025 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Сотрудники МЧС спасли тонущего иностранца
Очередная атака ПКК в Турции: убиты военные
Россия отправила в Средиземное море еще один боевой корабль
В грузинских школах запретили чипсы
В северокорейскую армию вступили миллионы добровольцев
Готовится встреча Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна оперативно и актуально
МВД опровергает малотиражки: «Кто стремится попасть к Рамилю Усубову»
В Баку задержаны вымогатели
Жара в Баку сохранится
Муталибов призвал к новой политике с Россией эксклюзив
Огромные очереди за билетами на матч «Карабах» - «Копенгаген» Фото; Видео
«…Как обеспечить возвращение Азербайджану территорий вокруг Карабаха» экспертный анализ Николая Силаева
Зидан заключил новый контракт с «Реалом»
Госкомтаможня о пробке на азербайджано-грузинской границе обновлено
Сирийская армия разбила крупнейший оплот ИГИЛ
Бои в Украине: есть убитые и раненые
В Казахстане высокопоставленные полицейские устроили поножовщину видео
В Кусарах повесился 29-летний мужчина
Трамп отказался разговаривать с Мадуро
Политические консультации Баку и Пекина
В Йемене разбился вертолет арабской коалиции: есть погибшие
В Турции террористы убили 15-летнего подростка фото
Ливень парализовал аэропорт Пекина
Минобороны о новых обстрелах армян
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Азербайджана
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться