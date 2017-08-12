В грузинских школах запретили чипсы

В грузинских школах с нового учебного года будет введено новшество с национальной начинкой – отныне каждому ребенку раз в неделю будет преподноситься по одному грузинскому яблоку.

- Это делается для того, чтобы покончить с чипсоманией, - пояснил намечаемое нововведение на специальной пресс-конференции в минувшую пятницу, проведенной по данному редкостному случаю вице-премьер, министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава.

Он особо подчеркнул, что считает необходимым поднять роль яблока в образовательной системе страны на должный уровень. Основанием для его инициативы служит то известное обстоятельство, что «яблоко является очень полезным продуктом»,- подчеркнул в своем выступлении министр. Добавив в то же время, что речь идет «сложном и дорогом проекте, цель которого в том, чтобы на перемене ребенок съел яблоко». Министр подсчитал, что число учащихся, удостоенных на перемене яблок, достигает 60 тысяч. Откуда взять такое количество яблок, министерство пока не знает. Вся надежда на родителей, в связи с чем господин А. Джеджелава намерен провести специальную пропагандистскую кампанию, «направленную на то, чтобы родители взяли на себя заботы по своевременному обеспечению детей яблоками».

Надо заметить, что вице-премьер, министр образования и науки Грузии А. Джеджелава известен своими неординарными заявлениями и поэтому его сообщение многие восприняли как очередную шутку. Однако теперь после сообщения о том, что в школьных буфетах страны решено запретить продажу чипсов, сухариков, шоколада, конфет и газировки, родителям стало не до шуток…