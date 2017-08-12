Россия отправила в Средиземное море еще один боевой корабль

Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" в субботу миновал Гибралтарский пролив и вошел в Средиземное море, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"Проход через пролив, самая узкая часть которого составляет 14 километров, был выполнен в светлое время суток в условиях интенсивного судоходства", - отметили в пресс-службе.

В походе экипаж продолжает плановую боевую подготовку. "В Бискайском заливе экипаж российского противолодочного корабля провел тренировки по поиску подводных лодок. В ходе тренировок отрабатывалось взаимодействие с экипажем корабельного противолодочного вертолета Ка-27, выполнявшего полеты с палубы противолодочного корабля", - уточнили на флоте.

"Кулаков" покинул Североморск и отправился в очередной дальний поход в конце июня. В 2016 году корабль совершил три дальних похода - он выполнял задачи в Арктике, в Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море.