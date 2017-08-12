Эскалация напряженности в отношениях между США и Северной Кореей продолжается. Президент Трамп не только не смягчил свою риторику; он добавил, что его заявление об «огне и ярости», которые ожидают КНДР в случае угрозы Америке, было недостаточно сильным. «Военные решения полностью готовы, заряжены и взведены на случай, если Северная Корея поступит неразумно. Надеюсь, Ким Чен Ын найдет иной путь!» - написал американский президент в Твиттере в считанные часы после того, как официальное информационное агентство КНДР заявило, что Дональд Трамп подталкивает ситуацию к ядерному конфликту.

Выражение «заряжены и взведены» отсылает к классике американского военного кино – фильму 1949 года «Пески Иводзимы». Там его использует герой, роль которого исполняет звезда Голливуда Джон Уэйн, изготавливаясь к стрельбе по японцам. Такую риторику сложно назвать нейтральной или примирительной.

В каком-то смысле позицию президента поддержал и глава Пентагона Джеймс Мэттис, заявив, что американские вооруженные силы готовы к любому варианту развития событий. Правда, при этом он добавил, что военный конфликт приведет к катастрофическим последствиям.

С призывом к сторонам проявить максимальную сдержанность выступили Китай, Россия и Германия. А шестьдесят четыре конгрессмена-демократа оправили письмо главе Госдепартамента Рексу Тиллерсону, где назвали заявления Трампа безответственными и опасными и призвали администрацию публично провозгласить свою приверженность конституционному требованию, что любой упреждающий удар по Северной Корее следует обсудить в Конгрессе и получить его согласие».

Многих американцев возмущает, что глава Белого дома делает свои небезопасные заявления, находясь в отпуске в Нью-Джерси, вместо того, чтобы во время серьезной кризисной ситуации, к развитию которой он сам приложил руку, находиться на рабочем месте и проводить консультации с ведущими специалистами по разведке, международным отношениям и военному делу.

О том, что никто не собирается пока сбивать накал страстей, свидетельствует заявление представителя Пентагона, что 21 августа начнутся запланированные большие десятидневные учения США и Южной Кореи. Дело в том, что именно эти регулярные масштабные учения вызывают огромное беспокойство Пхеньяна, и их отмену там выставляют в качестве обязательного требования для начала переговоров: в них видят непосредственную угрозу безопасности КНДР. Якобы под их прикрытием может пройти подготовка к вторжению врага в Северную Корею.

Одновременно США уже сейчас начали учения с японскими Силами самообороны на Хоккайдо. Они продлятся до 28 августа. При этом эксперты считают, что обострение может случиться и 15 августа, когда в обеих Кореях будут отмечать годовщину освобождения от японской оккупации.

В общем, пока оснований для тревоги куда больше, чем признаков деэскалации. По словам Рекса Тилерсона, непосредственной целью США является добиться от Северной Кореи отказа от создания оружия, способного поразить территорию Америки. Но для северокорейского руководства именно наличие такого оружия является гарантией того, что не будет предпринята попытка силовой смены режима в Пхеньяне, ведь события в Ираке, Афганистане и Ливии показали уязвимость власти, не подстраховавшейся ядерным оружием. Уже очевидно, что Ким Чен Ын взял решительный курс на ядерное вооружение и сворачивать с него не намерен. США под силу его остановить, но цена этого кажется просто огромной. Однако насколько она больше, чем цена, которой может обернуться наличие ядерного оружия в руках одного из самых непредсказуемых и неуступчивых диктаторов в мире?

Конечно, в этой ситуации первое, что должны были бы сделать стороны, это отступить на шаг назад. Пока же к этому никто из них не готов. Конфликт не гаснет, и с каждым днем противостояния логика самого конфликта все больше вытесняет логику его участников, никто из которых не хочет воевать. В какой-то момент уже ничего нельзя будет предотвратить. Сейчас еще можно.