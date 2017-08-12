Подписаться на уведомления
 

США и Корея в шаге от войны Наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Эскалация напряженности в отношениях между США и Северной Кореей продолжается. Президент Трамп не только не смягчил свою риторику; он добавил, что его заявление об «огне и ярости», которые ожидают КНДР в случае угрозы Америке, было недостаточно сильным.  «Военные решения полностью готовы, заряжены и взведены на случай, если Северная Корея поступит неразумно. Надеюсь, Ким Чен Ын найдет иной путь!» - написал американский президент в Твиттере в считанные часы после того, как официальное информационное агентство КНДР заявило, что Дональд Трамп подталкивает ситуацию к ядерному конфликту.

Выражение «заряжены и взведены» отсылает к классике американского военного кино – фильму 1949 года «Пески Иводзимы». Там его использует герой, роль которого исполняет звезда Голливуда Джон Уэйн, изготавливаясь к стрельбе по японцам. Такую риторику сложно назвать нейтральной или примирительной.

В каком-то смысле позицию президента поддержал и глава Пентагона Джеймс Мэттис, заявив, что американские вооруженные силы готовы к любому варианту развития событий. Правда, при этом он добавил, что военный конфликт приведет к катастрофическим последствиям. 

С призывом к сторонам проявить максимальную сдержанность выступили Китай, Россия и Германия. А шестьдесят четыре конгрессмена-демократа оправили письмо главе Госдепартамента Рексу Тиллерсону, где назвали заявления Трампа безответственными и опасными и призвали администрацию публично провозгласить свою приверженность конституционному требованию, что любой упреждающий удар по Северной Корее следует обсудить в Конгрессе и получить его согласие».

Многих американцев возмущает, что глава Белого дома делает свои небезопасные заявления, находясь в отпуске в Нью-Джерси, вместо того, чтобы во время серьезной кризисной ситуации, к развитию которой он сам приложил руку, находиться на рабочем месте и проводить консультации с ведущими специалистами по разведке, международным отношениям и военному делу.

О том, что никто не собирается пока сбивать накал страстей, свидетельствует заявление представителя Пентагона, что 21 августа начнутся запланированные большие десятидневные учения США и Южной Кореи. Дело в том, что именно эти регулярные масштабные учения вызывают огромное беспокойство Пхеньяна, и их отмену там выставляют в качестве обязательного требования для начала переговоров: в них видят непосредственную угрозу безопасности КНДР. Якобы под их прикрытием может пройти подготовка к вторжению врага в Северную Корею.

Одновременно США уже сейчас начали учения с японскими Силами самообороны на Хоккайдо. Они продлятся до 28 августа. При этом эксперты считают, что обострение может случиться и 15 августа, когда в обеих Кореях будут отмечать годовщину освобождения от японской оккупации.

В общем, пока оснований для тревоги куда больше, чем признаков деэскалации. По словам Рекса Тилерсона, непосредственной целью США является добиться от Северной Кореи отказа от создания оружия, способного поразить территорию Америки. Но для северокорейского руководства именно наличие такого оружия является гарантией того, что не будет предпринята попытка силовой смены режима в Пхеньяне, ведь события в Ираке, Афганистане и Ливии показали уязвимость власти, не подстраховавшейся ядерным оружием. Уже очевидно, что Ким Чен Ын взял решительный курс на ядерное вооружение и сворачивать с него не намерен. США под силу его остановить, но цена этого кажется просто огромной. Однако насколько она больше, чем цена, которой может обернуться наличие ядерного оружия в руках одного из самых непредсказуемых и неуступчивых диктаторов в мире?

Конечно, в этой ситуации первое, что должны были бы сделать стороны, это отступить на шаг назад. Пока же к этому никто из них не готов. Конфликт не гаснет, и с каждым днем противостояния логика самого конфликта все больше вытесняет логику его участников, никто из которых не хочет воевать. В какой-то момент уже ничего нельзя будет предотвратить. Сейчас еще можно.

1702 просмотров


Старости
Азад Рагимов: У Рамиля Гулиева нет перспектив в Азербайджане
Азад Рагимов: У Рамиля Гулиева нет перспектив в Азербайджане Дежавю, 2012 год
Наша погода
Сегодня 37° / 22°
13 Авг 34° / 23°
14 Авг 34° / 23°
15 Авг 34° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0025 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Палестинка ранила израильтянина ножом
«Мы объявим о независимости» Курды отказали США
Эльчин Гулиев выехал на переговоры с замдиректора ФСБ в Кусары
Алим Гасымов награжден орденом «Шараф»
США и Корея в шаге от войны Наш комментарий
Сотрудники МЧС спасли тонущего иностранца
Очередная атака ПКК в Турции: убиты военные
Россия отправила в Средиземное море еще один боевой корабль
В грузинских школах запретили чипсы
В северокорейскую армию вступили миллионы добровольцев
Готовится встреча Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна оперативно и актуально
МВД опровергает малотиражки: «Кто стремится попасть к Рамилю Усубову»
В Баку задержаны вымогатели
Жара в Баку сохранится
Муталибов призвал к новой политике с Россией эксклюзив
Огромные очереди за билетами на матч «Карабах» - «Копенгаген» Фото; Видео
«…Как обеспечить возвращение Азербайджану территорий вокруг Карабаха» экспертный анализ Николая Силаева
Зидан заключил новый контракт с «Реалом»
Госкомтаможня о пробке на азербайджано-грузинской границе обновлено
Сирийская армия разбила крупнейший оплот ИГИЛ
Бои в Украине: есть убитые и раненые
В Казахстане высокопоставленные полицейские устроили поножовщину видео
В Кусарах повесился 29-летний мужчина
Трамп отказался разговаривать с Мадуро
Политические консультации Баку и Пекина
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться