Алим Гасымов награжден орденом «Шараф»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о награждении народного артиста Алима Хамза оглу Гасымова орденом «Шараф» за заслуги в развитии музыкальной культуры Азербайджана, сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о награждении народного артиста Алима Хамза оглу Гасымова орденом «Шараф» за заслуги в развитии музыкальной культуры Азербайджана, сообщает официальный сайт главы государства.
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