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Эльчин Гулиев выехал на переговоры с замдиректора ФСБ в Кусары

 

Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев сегодня встретился в Кусарах с первым заместителем директора ФСБ России – начальником Погранслужбы генералом армии Владимиром Кулишовым, говорится в сообщении пресс-службы ГПС.

На встрече был подписан «Протокол рабочей встречи делегаций ФСБ России и Государственной пограничной службы Азербайджана».

На встрече стороны обменялись мнениями о существующей ситуации на азербайджано-российской границе, на пропускных пунктах государственной границы, в том числе в акватории Каспийского моря, развитии взаимных связей в сфере борьбы с опасностью, угрожающей безопасности границ, продолжении совместной деятельности по осуществлению демаркационных работ на государственной границе, перспективах дальнейшего сотрудничества.

Главы пограничных структур Азербайджана и России положительно оценили динамику развития двустороннего сотрудничества, подчеркнули, что взаимные связи вносят значимый вклад в борьбу с незаконной деятельностью на государственной границе.

В ходе обсуждений было подчеркнуто, что оккупация 20 процентов территории Азербайджана и части государственной границы в результате агрессии Армении является главной угрозой для безопасности границ.

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