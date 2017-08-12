В Армении горит заповедник

Усиленные силы спасательных подразделений МЧС Армении борются с пожаром в Хосровском заповеднике, передает Новости-Армения.

Как сообщает МЧС, 12-го августа, в 12:30 поступил сигнал о том, что в 20-ти километрах к северу от села Урцадзор – в государственном заповеднике "Хосровский лес" начался пожар.

Хосровский лес (заповедник) — природоохранная зона в Араратской области Армении в южной части Гегамского хребта. Занимает площадь 29 000 га в бассейнах рек Азат и Хосров на высотах 1 400—2 250 м над уровнем моря.