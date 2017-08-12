Торговый центр в Калифорнии вызвал протесты армян

Торговый центр Americana at Brand в населенном армянами городе Глендейл в штате Калифорния отказался разместить на своей площадке рекламный щит документального фильма «Архитекторы отрицания» о так называемом «геноциде армян», сообщает haqqin.az со ссылкой на «Российско-армянское информагентство».

«Представительство Армянского национального комитета Америки (ANCA) в Глендейле направило письмо руководству торгового центра с просьбой о встрече и урегулировании вопроса, но по сей день компания не дала никакого ответа», — сообщается на Facebook странице армянской организации.

В настоящее время на платформе MarchOfJustice.org создана онлайн-петиция – обращение к руководству торгового центра. Петицию может подписать каждый проживающий в США.

«Архитекторы отрицания» (Architects of Denial) – фильм американского режиссера Дэвида Ли Джонса. Премьера фильма состоится 6 октября 2017 года.

Отметим, что в марте 2017 года калифорнийские армяне устроили массовую акцию протеста против руководства ТЦ Americana at Brand, запретившему продажу футболок с символикой так называемого «геноцида армян».