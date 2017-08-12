Подписаться на уведомления
 

Торговый центр в Калифорнии вызвал протесты армян

Автор: Отдел информации 

Торговый центр Americana at Brand в населенном армянами городе Глендейл в штате Калифорния отказался разместить на своей площадке рекламный щит документального фильма «Архитекторы отрицания» о так называемом «геноциде армян», сообщает haqqin.az со ссылкой на «Российско-армянское информагентство».

«Представительство Армянского национального комитета Америки (ANCA) в Глендейле направило письмо руководству торгового центра с просьбой о встрече и урегулировании вопроса, но по сей день компания не дала никакого ответа», — сообщается на Facebook странице армянской организации.

В настоящее время на платформе MarchOfJustice.org создана онлайн-петиция – обращение к руководству торгового центра. Петицию может подписать каждый проживающий в США.

«Архитекторы отрицания» (Architects of Denial) – фильм американского режиссера Дэвида Ли Джонса. Премьера фильма состоится 6 октября 2017 года.

Отметим, что в марте 2017 года калифорнийские армяне устроили массовую акцию протеста против руководства ТЦ Americana at Brand, запретившему продажу футболок с символикой так называемого «геноцида армян».

2584 просмотров


Старости
Азад Рагимов: У Рамиля Гулиева нет перспектив в Азербайджане
Азад Рагимов: У Рамиля Гулиева нет перспектив в Азербайджане Дежавю, 2012 год
Наша погода
Сегодня 39° / 22°
13 Авг 34° / 24°
14 Авг 34° / 23°
15 Авг 34° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0025 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Землетрясение в Чили
Назим Ибрагимов о проблемах в Федерации фехтования Тренер уволен, вице-президент лишен полномочий
Ильхам Алиев выделил деньги на дороги в Гахе и Закаталах
Халифа Хафтар летит в Москву
Торговый центр в Калифорнии вызвал протесты армян
В Армении горит заповедник
Палестинка ранила израильтянина ножом
«Мы объявим о независимости» Курды отказали США
Эльчин Гулиев выехал на переговоры с замдиректора ФСБ в Кусары
Алим Гасымов награжден орденом «Шараф»
США и Корея в шаге от войны Наш комментарий
Сотрудники МЧС спасли тонущего иностранца
Очередная атака ПКК в Турции: убиты военные
Россия отправила в Средиземное море еще один боевой корабль
В грузинских школах запретили чипсы
В северокорейскую армию вступили миллионы добровольцев
Готовится встреча Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна оперативно и актуально
МВД опровергает малотиражки: «Кто стремится попасть к Рамилю Усубову»
В Баку задержаны вымогатели
Жара в Баку сохранится
Муталибов призвал к новой политике с Россией эксклюзив
Огромные очереди за билетами на матч «Карабах» - «Копенгаген» Фото; Видео
«…Как обеспечить возвращение Азербайджану территорий вокруг Карабаха» экспертный анализ Николая Силаева
Зидан заключил новый контракт с «Реалом»
Госкомтаможня о пробке на азербайджано-грузинской границе обновлено
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться