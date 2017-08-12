Халифа Хафтар летит в Москву

Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар в субботу должен прилететь в Москву; на понедельник подтверждена его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов, передает РИА Новости.

"Сегодня он прилетает. У него опаздывает самолет, он должен был в два часа дня прилететь", — сказал Деньгов. По его информации, маршал прилетает напрямую из Ливии.

По его словам, на ближайший понедельник уже подтверждена встреча Хафтара с главой МИД РФ.

"Пока подтверждена встреча только в понедельник с министром иностранных дел", — сказал Деньгов.

Что касается возможной встречи с представителями Минобороны России, то, по словам Деньгова, "есть такая информация, пока неподтвержденная". "При каких обстоятельствах и с кем будет встречаться — это пока, грубо говоря, не выкладывают в эфир, это нам еще неизвестно", — отметил он.