Президент Федерации фехтования Азербайджана Назим Ибрагимов обратился в редакцию haqqin.az, дабы прояснить информацию о закрытии офиса Федерации и проблемах с выплатой зарплат, опубликованную вчера в ряде СМИ с уст вице-президента организации Яшара Мамедова.

Стало известно, что на днях под руководством Назима Ибрагимова состоялось общее собрание Федерации, на котором работа Яшара Мамедова и главного тренера Фикрета Велиева была признана неудовлетворительной. Более того, было объявлено, что в работе Мамедова и Велиева были зафиксированы серьезные нарушения, препятствовавшие нормальной деятельности Федерации, негативно сказавшиеся на ее имидже и моральном настрое спортсменов.

Яшар Мамедов и Фикрет Велиев не смогли внятно ответить на обвинения в свой адрес. Велиев обратился к участникам собрания с просьбой принять его отставку, что и было сделано. Что касается Мамедова, то было принято решение пересмотреть полномочия вице-президента.

«Учитывая прошлые заслуги Яшара Мамедова, решено оставить его на посту вице-президента, - говорится в протоколе собрания. – При этом он лишен возможности говорить от имени Федерации и ее президента. Он не имеет права обращаться от имени Федерации в Министерство молодежи и спорта и другие организации».

Для решения текущих проблем, изучения расходов на командировки и восстановления нормальной работы Федерации была создана комиссия из трех человек.

Сам Яшар Мамедов фактически отказался от своих слов о закрытии офиса Федерации и многомесычных невыплатах зарплаты, заявиз, что его слова СМИ вырвали из контекста.

«Федерация продолжает свою работу. Офис и спортивные залы функционируют в нормальном режиме, - говорит Мамедов. – В деятельности Федерации действительно были некоторые проблемы. Но было проведеное собрание, на котором были даны ответы на многие вопросы, приняты устраивающие всех решения. Можно считать, что проблемы решены. Сегодня среди руководителей Федерации нет никаких противоречий. Верю, что мы будем работать единой командой на благо азербайджанского фехтования. Думаю, что решения, принятые на общем собрании, откроют новую страницу в истории Федерации фехтования Азербайджана».