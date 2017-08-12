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Эрдоган ожидает улучшения отношений с Германией

 

Отношения между Анкарой и Берлином должны нормализоваться после выборов в бундестаг, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.

"Критика со стороны Европы связана с их внутренней политикой. Ранее это было во Франции и Австрии, теперь мы видим, что и Германия придерживается такой же стратегии. Я считаю, что эта ситуация улучшится после выборов", — сказал Эрдоган.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что страна пересмотрит экономическую политику в отношении Анкары и свои кредитные и инвестиционные программы из-за ареста правозащитников в Турции. МИД Турции в свою очередь назвал заявления Габриэля о пересмотре отношений с Турцией неприемлемыми и углубляющими кризис в отношениях двух стран.

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