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Полицейская облава на террористов ИГИЛ в Турции: есть арестованные

 

Трое мужчин, подозреваемых в убийствах по заданию террористической группировки "Исламское государство", арестованы на юго-востоке Турции, передает агентство Anadolu.

Сообщается, что полиция провела одновременные операции в юго-восточных провинциях Шанлыурфа, Газиантеп, и Малатья по результатам расследования убийства гражданина Сирии в Шанлыурфа в июле. Оружие, использовавшееся во время убийства, был найдено у задержанных.

По версии следствия, боевики прибыли из сирийской Ракки и планировали нападения на людей, которые действовали против террористической группировки.

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