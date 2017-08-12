Азербайджанцы подарили кинжал министру обороны России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу перед финальным заездом "Танкового биатлона" в подмосковном Алабино посетил экспозиции стран - участниц Армейских международных игр, развернутые в Доме дружбы, сообщает ТАСС.

На стенде Азербайджана министру обороны России подарили кинжал.

На стенде Индии музыканты сыграли для министра и гостей Дома дружбы на старинных инструментах, один из которых сделан из тыквы.

На египетском стенде Шойгу угостили восточными сладостями.

В "уголке" Казахстана в течение всех Армейских игр проводились мастер-классы по изготовлению луков и серебряных украшений. Министр обороны показал казахстанскому мастеру новый способ натягивания тетивы.

На китайском стенде Шойгу осмотрел изделия из дерева и традиционные зонтики, а на российском - матрешек, расписанных в стиле Армейских игр.

Армейские международные игры открылись 29 июля, завершаются они 12 августа. В соревнованиях на 22 полигонах в пяти странах участвовали команды из 28 стран.