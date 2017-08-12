В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу 36-летней Сахилы Атамовой, обвиняемой в мошенничестве. Процесс проходит под председательством судьи Сабухи Гусейнова.

Шесть лет назад из квартиры жителя Хатаинского района Зафара Гулиева похитили ювелирные украшения. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, и в августе прошлого года в качестве подозреваемых в преступлении были задержаны жена потерпевшего Эльнура Гулиева и ее подруга Сахила Атамова.

Как установило следствие, Сахила Атамова убедила подругу, что ее близкие могут умереть и защитить их от грядущего несчастья в силах только обитатели потустороннего мира – духи. С.Атамова уверяла подругу, что, если она не расстанется со своими ювелирными украшениями, которыми можно задобрить этих самых духов, гибель ее близких станет неизбежной. Эльнура Гулиева передала мошеннице свои золотые украшения, некоторые из которых были с бриллиантами. Содействие потусторонних сил обошлось женщине в 110 тысяч манатов.

Но как оказалось, этого мистическим существам было недостаточно, и С.Атамова вынудила Э.Гулиеву продать квартиру сестры и отдать ей вырученные деньги для передачи ненасытным духам.

На суде обвиняемая Сахила Атамова виновной себя не признала.

«С Эльнурой, женой друга моего мужа, я познакомилась в 2001 году. Я убедила ее стать истинной мусульманкой и научила ее делать намаз. Потом мы вместе ездили на хадж в Мекку. Не скрою, я нуждалась в деньгах, и иногда Эльнура давала мне деньги. Она даже оплачивала мое лечение», - заявила обвиняемая.

А вот то, что она запугивала Эльнуру близкой кончиной ее близких и уговаривала искать помощи у духов, Атамова категорически отрицала.

«Все это ерунда. Эльнура без всякого принуждения передала мне ювелирные украшения, чтобы я их продала и потратила вырученные деньги по своему усмотрению. Ничего я не похищала, ее золото и бриллианты она сама дала», - утверждала на суде Атамова.

Потерпевший Зафар Гулиев, супруг Эльнуры, в своих показаниях сообщил, что через пять лет после ограбления их квартиры он официально развелся с женой.

«Эльнура все мне рассказала. Сахила уговорила ее оставить ключ в замке входной двери, а самой уйти. Обо всем, мол, позаботятся духи, а она устроит в квартире погром, чтобы все решили, что это ограбление. Сахила запугала мою жену неминуемой гибелью меня и моей матери, если не призвать и не задобрить духов. Таким образом она обобрала Эльнуру, которая отдала мошеннице денег и золото на общую сумму 140 тысяч манатов», - уверял потерпевший.

В свою очередь обманутая жертва Эльнура Гулиева сообщила, что после совместного хаджа в 2010 году ее подруга Сахила Атамова заявила, что она стала слышать духов.

«Как-то у нас дома у нее изо рта пошла пена. Я очень испугалась, а Сахила вдруг стала убеждать меня, что мои муж и дети погибнут в аварии, о чем ей якобы сообщили во время приступа потусторонние силы. А чтобы этого не случилось, надо, мол, разжалобить духов дорогими подношениями. Я испугалась и отдала ей 5 тысяч манатов», - рассказала Э.Гулиева.

От внимания мошенницы не ускользнула и новая дорогая шуба подруги.

«Эту шубу надо очистить от наговора и сжечь, иначе она принесет тебе горе», - заявила она Эльнуре.

Поверив Сахиле, запуганная женщина отдала дорогую шубу, но скоро увидела, что спасающая ее подруга сама красуется в ее мехах. А когда Эльнура поинтересовалась, почему она не сожгла шубу, аферистка заявила, что она «очистила» ее и сжигать теперь нет необходимости.

«И вообще мне она вреда не принесет, это для тебя она представляет большую опасность», - заявила Сахила опешившей подруге.

Обнаглевшая от легкой наживы Сахила решила продолжить свою аферу и заявила, что ее семья все еще в опасности и надо пожертвовать духам еще более щедрое подношение.

«Сахила велела собрать все мои драгоценности в сумку, а ключи от квартиры оставить в дверях. Это, мол, ритуал: она должна забрать все без посторонних глаз. За жизнь близких я была готова на все, а потому послушалась подругу», - уверяла Э.Гулиева.

После этого ритуала-ограбления, по словам жертвы, она передала Сахиле еще несколько крупных сумм. На следствии, по словам Э.Гулиевой, она об этом умолчала, чтобы избежать гнева общавшейся с потусторонним миром подруги.

«После того как Сахила забрала мое золото, я через свою домработницу передала ей еще 100 тысяч манатов, а спустя время попросила маму и свекровь вручить ей еще 70 тысяч. Следователям об этом ничего не сказала, потому что боялась Сахилу, ведь она утверждала, что если я не стану платить, то я и муж умрем, нашего сына похитят, а наш дом сгорит. Сын тогда был в Лондоне, и я искала деньги, чтобы он невредимым вернулся домой», - рассказала потерпевшая.

Затем показания дала сестра мужа обвиняемой Тарана Атамова, у которой мошенница выманила крупную сумму, пообещав, что уговорит духов устроить ее замужество.

«Сахила сказала, что у нее есть знакомая по имени Хафиза, которая поможет мне найти свое счастье. Через некоторое время эта Хафиза позвонила и заверила, что сможет защитить меня и нашу семью от злых духов и нехороших людей. Она прислала за деньгами какого-то парня, и я отдала ему 1500 манатов», - показала потерпевшая.

А потом гонцы за деньгами буквально зачастили в дом Т.Атамовой. Сама же Хафиза якобы жила в Ленкорани.

Когда у Тараны закончились личные средства, она начала брать деньги в долг, чтобы передать их «прорицательнице», пообещавшей решить все ее матримониальные проблемы. Всего она передала Хафизе 82 тысячи манатов.

«Я погрязла в долгах. Кредиторы начали угрожать мне обращением в полицию, но Хафиза, которую я никогда не видела, успокаивала, что после того как решит все мои проблемы, она привезет мне 100 тысяч. Пока же надо платить…» - вздыхала Тарана Атамова.

Следствие установило, что никакой Хафизы не существует, а деньги у Тараны вымогала жена его брата Сахила.

Одной из жертв мошенницы стал и Турал Гасанов, познакомившийся в Facebook с некой Гюнай Гасановой. В апреле прошлого года они несколько раз встречались на Бакинском бульваре.

«На одной из этих встреч женщина рассказала, что врачи нашли у ее дочери тяжелое заболевание и анализы теперь рассматривают в Турции. Потом, делая вид, что убита горем, она поведала, что дочери требуется операция по пересадке костного мозга, которая стоит 85 тысяч манатов. Гюнай уверяла, что ей не хватает всего 25 тысяч манатов и проливая слезы, показала фото своей дочери. Мне было жаль ее, и я, собрав по друзьям и знакомым деньги, передал ей 14 тысяч долларов. Гюнай пообещала вернуть их через месяц. Потом мы часто общались по телефону, и она сообщила, что ее дочь прооперировали. Однако денег мне так и не вернула. Успокаивала, что продаст свой дом в Сумгаите, чтобы вернуть мне долг. Потом стала говорить, что ждет деньги, которые ей должен переслать брат из Украины. Но все это были лишь отговорки. Денег я так и не увидел», - сообщил потерпевший.

Турал Гасанов вынужден был обратиться в полицию, которая и выяснила, что представлявшаяся Гюнай Гасановой не кто иная, как та же самая Сахила Атамова.

Судебный процесс продолжается.