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Один из главарей "Талибана" сдался властям

 

Заместитель руководителя военной комиссии радикального движения "Талибан" сдался правительственным войскам в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Заместитель военной комиссии "Талибана" Кари Махфозулла (Qari Mahfozullah) сдался силам безопасности в нестабильном районе Бурка этим утром", — заявил представитель одного из подразделений Гулам Хазрат Карими.

Еще трое боевиков движения были ликвидированы в ходе операции в районе Дара-э-Гулак (Dara-e-Gulak), отметил Карими.

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