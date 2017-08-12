Турист насмерть забил менеджера отеля в Египте

Итальянский турист на глазах у детей убил менеджера строящегося отеля в египетском курортном городе Марса-эль-Алам. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, инцидент произошел в четверг. Итальянец Иван Паскаль Моро (Ivan Pascal Moro) вместе с двумя дочерьми, шести и 15 лет, прогуливался на пляже возле строящейся гостиницы (по другим данным, они собирались там купаться). В какой-то момент к ним вышел управляющий, который заявил, что в этой зоне находиться запрещено и попросил их удалиться.

Между мужчинами началась перепалка, после чего турист нанес менеджеру несколько ударов по голове, от которых тот позднее скончался. Reuters отмечает, что он признался в совершении убийства.

С момента задержания путешественника за его детьми присматривал персонал отеля, в котором они проживали. В настоящее время решается вопрос об отправке девочек на родину.