Власти штата Вирджиния привлекли военнослужащих Национальной гвардии к разгону демонстраций в городе Шарлотсвилл, переросших в ожесточенные столкновения между ультраправыми активистами и теми, кто выступает против их действий. Об этом сообщает в субботу телеканал CBS.

Arrests are being made following declaration of unlawful assembly at Emancipation Park in Charlottesville. #cvilleaug12 pic.twitter.com/6XAn1hYLAS