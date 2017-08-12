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В США акцию неонацистов разогнали войска фото

 

Власти штата Вирджиния привлекли военнослужащих Национальной гвардии к разгону демонстраций в городе Шарлотсвилл, переросших в ожесточенные столкновения между ультраправыми активистами и теми, кто выступает против их действий. Об этом сообщает в субботу телеканал CBS.

По его данным, на месте в настоящее время действуют отряды местной полиции и Нацгвардии, которые пытаются оттеснить участников манифестаций от сада Эмансипации в центре города, где была запланирована акция "Единство правых" против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли (1807-1870 годы).

По сведениям телеканала, сотни ультраправых активистов, включая членов расистской организации Ку-клукс-клан и неонацистов, участвуют в стычках с теми, кто выступают против их действий и манифестаций.

По данным телекомпании Fox News, в выступлениях радикалов принимают участие 6 тыс. человек.

Как сообщила полиция штата, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить силу для разгона демонстраций. Производятся аресты тех, кто не подчиняется приказам представителей власти.

"Производятся аресты после объявления незаконного собрания в Парке эмансипации в Шарлотсвилле", - говорится на странице правоохранительных органов в Twitter.

Губернатор штата Терри Маколифф объявил в городе чрезвычайное положение.

"Губернатор Маколифф объявляет чрезвычайное положение, чтобы привлечь помощь [на уровне] штата для ответа на насилие в ходе акции ультраправых в Шарлотсвилле", - сообщил Маколифф на своей странице в Twitter.

В июле текущего года в Шарлотсвилле уже состоялась акция против сноса памятника Эдварду Ли. В конце митинга тогда завязалась потасовка между представителями Ку-клукс-клана и их оппонентами. В отношении дебоширов был несколько раз применен перцовый газ. В итоге 23 человека были арестованы, еще трое доставлены в больницу.

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В США акцию неонацистов разогнали войска фото
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