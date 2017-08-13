Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне состоялся финал эстафеты 4x100.

В решающем забеге участвовали сборные Ямайки, Турции, Канады, Франции, Китая, Японии, США и Великобритании.

За сборную Турции на четвертом этапе бежал азербайджанский бегун, чемпион мира в беге на 200 метров Рамиль Гулиев. В составе сборной Ямайки завершать эстафету должен был легендарный Усэйн Болт, для которого это был последний забег в карьере.

Но уйти победителем Болту не удалось. На финишной прямой он получил травму и не смог завершить бег.

Ямайка осталась позади всех остальных команд, в том числе и Турции. Рамилю Гулиеву, который из-за слабого выступления партнеров по команде начинал четвертый этап последним, не удалось подняться выше 7-го места.

Золото у сборной Великобритании, серебро у США, бронзу завоевала сборная Японии.

Напомним, что Болт не смог выиграть золото и на 100-метровке. Он довольствовался лишь бронзой. А в беге на 200 метров ямаец решил не участвовать. При этом он поздравил Рамиля Гулиева с победой на этой дистанции.

«Я хочу, чтобы ты защитил свою победу. Очень порадовался твоей победе и победе твоей страны», - отметил Болт.