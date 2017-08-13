Подписаться на уведомления
 

Рамиль Гулиев опередил Усэйна Болта в эстафете видео

Автор: Отдел спорта 

Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне состоялся финал эстафеты 4x100.

В решающем забеге участвовали сборные Ямайки, Турции, Канады, Франции, Китая, Японии, США и Великобритании.

За сборную Турции на четвертом этапе бежал азербайджанский бегун, чемпион мира в беге на 200 метров Рамиль Гулиев. В составе сборной Ямайки завершать эстафету должен был легендарный Усэйн Болт, для которого это был последний забег в карьере.

Но уйти победителем Болту не удалось. На финишной прямой он получил травму и не смог завершить бег.

Ямайка осталась позади всех остальных команд, в том числе и Турции. Рамилю Гулиеву, который из-за слабого выступления партнеров по команде начинал четвертый этап последним, не удалось подняться выше 7-го места.

Золото у сборной Великобритании, серебро у США, бронзу завоевала сборная Японии.

Напомним, что Болт не смог выиграть золото и на 100-метровке. Он довольствовался лишь бронзой. А в беге на 200 метров ямаец решил не участвовать. При этом он поздравил Рамиля Гулиева с победой на этой дистанции.

«Я хочу, чтобы ты защитил свою победу. Очень порадовался твоей победе и победе твоей страны», - отметил Болт.

747 просмотров


Старости
Азад Рагимов: У Рамиля Гулиева нет перспектив в Азербайджане
Азад Рагимов: У Рамиля Гулиева нет перспектив в Азербайджане Дежавю, 2012 год
Наша погода
Сегодня 34° / 24°
14 Авг 34° / 22°
15 Авг 34° / 24°
16 Авг 33° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0025 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

В Сирии расстреляли сотрудников гуманитарной организации «Белые каски»
Рамиль Гулиев опередил Усэйна Болта в эстафете видео
В Нефтчале годовалый ребенок погиб от удара током
В Индии слон убил 15 человек
В Виргинии автомобиль врезался в толпу демонстрантов: есть погибшие и раненые фото; видео; обновлено 00:30
Спецпрокурор допросит бывшего руководителя аппарата Белого дома
Москва и Баку намерены развивать военное сотрудничество заявление министра
Пенсионер-азербайджанец на велосипеде добрался до Стамбула фото; видео
Взрыв в Пакистане: есть убитые и раненые
Турист насмерть забил менеджера отеля в Египте
Один из главарей "Талибана" сдался властям
Не полицейские, а шайтаны спасли ее от ограбления Ирония судьбы или с легким испугом
Азербайджанцы подарили кинжал министру обороны России
Полицейская облава на террористов ИГИЛ в Турции: есть арестованные
В Баку юноша повесился из-за неудачи на экзаменах фото
Эрдоган ожидает улучшения отношений с Германией
Военные корабли России покинули Бакинский порт фото
Землетрясение в Чили
Федерация ушла в свою проблему Тренер уволен, вице-президент лишен полномочий
Ильхам Алиев выделил деньги на дороги в Гахе и Закаталах
Халифа Хафтар летит в Москву
Торговый центр в Калифорнии вызвал протесты армян
В Армении горит заповедник
Палестинка ранила израильтянина ножом
«Мы объявим о независимости» Курды отказали США
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться